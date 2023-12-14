В НАТО прокомментировали падение российского дрона в Румынии

Североатлантический альянс считает, что падение российского дрона в Румынии – то есть на территории своего государства-члена – в ночь на четверг не было преднамеренным, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в комментарии исполняющего обязанности представителя НАТО Дилана Уайта.

Уайт от имени Альянса "решительно осудил" российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная.

"НАТО не располагает информацией, которая бы указывала на какие-либо преднамеренные атаки России против членов Альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с румынскими властями", ﻿– добавил он в соцсети Twitter (X).

Another Russian drone crashed on #Romania's territory, in an uninhabited area, after last night's attacks on #Ukraine's port infrastructure on the #Danube. Romanian Air Force & Allied fighter jets were scrambled to conduct monitoring missions. We informed all Allies & the… — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) December 14, 2023

Как сообщалось, в ночь на четверг беспилотник "Шахед" упал на румынской территории, недалеко от границы с Украиной, в четырех километрах от города Гринду. На месте падения обнаружили 1,5-метровый кратер. Военно-воздушные силы подняли в воздух самолеты F-16 и Eurofighter Typhoon для мониторинга местности.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина.

Напомним, во время ночной атаки дронами на Одесскую область в Одессе от падения обломков повреждено общежитие – там пострадали 11 человек, также повреждены 11 зданий и сгорели два авто, а в Измаильском районе разрушены складские помещения возле порта.

650-километровая сухопутная граница между Румынией и Украиной стала объектом российских атак. В последние месяцы обломки беспилотников, которыми РФ обстреливала украинскую территорию, падали на территории Румынии.