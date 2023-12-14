В Израиле заявили, что война с ХАМАС продлится больше нескольких месяцев

Война Израиля против террористов группировки ХАМАС в секторе Газа продлится более нескольких месяцев, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант во время встречи с находящимся с визитом в Израиле советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном со ссылкой на The Times of Israel.

"Хамас — это террористическая организация, которая создавала себя в течение десяти лет, чтобы бороться с Израилем, и они создали инфраструктуру под землей и над землей, и ее нелегко уничтожить. На это потребуется определенный период времени — это продлится больше нескольких месяцев, но мы победим и уничтожим их" , — подчеркнул министр.

Галлант также поблагодарил США за поддержку Израиля в войне и усилия администрации президента Джо Байдена по освобождению заложников, захваченных террористами 7 октября.