Финляндия повторно закрывает пункты пропуска на границе с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в четверг объявила о повторном закрытии двух пунктов пропуска на границе с Россией, которые были открыты ранее в этот день, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет Yle, Рантанен объявила в парламенте.

Глава финского МВД анонсировала, что правительство примет официальное решение о закрытии восточных пограничных пунктов пропуска на внеочередном заседании в четверг вечером.

Оно будет официально объявлено на пресс-конференции около 18:15 (19:15 по Киеву).

Других подробностей Рантанен не привела. Но, по данным Helsingin Sanomat, причиной стало решение России разрешить нелегальным искателям убежища снова пересекать границу с Финляндией.

Таким образом все финские КПП на границе с Россией снова не будут работать.

Во вторник правительство Финляндии приняло решение открыть с 14 декабря до 14 января два пункта пропуска на границе с РФ – Ваалимаа и Ниирала – по гуманитарным соображениям (люди, которые живут по обе стороны границы, смогут посещать своих родственников).

Напомним, Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища (подробно об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

С того времени финско-российскую границу пересекали только грузовые поезда.

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.