Германия передала Украине еще один ЗРК Patriot и боеприпасы
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, ПВО, боеприпасы, автомобильная техника, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает федеральное правительство Германии.
Так, Германия передала уже второй зенитно-ракетный комплекс "Patriot" и ракеты к нему.
Также ФРГ передала:
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 7390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;
- три беспилотных машины для разминирования;
- 14 систем обнаружения дронов;
- восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
- восемь тягачей Zetros;
- более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.
Как сообщалось, 8 декабря Германия объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи.