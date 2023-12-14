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Германия передала Украине еще один ЗРК Patriot и боеприпасы

Германия передала Украине еще один ЗРК Patriot и боеприпасы
Фото: Kelly Michals

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, ПВО, боеприпасы, автомобильная техника, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает федеральное правительство Германии.

Так, Германия передала уже второй зенитно-ракетный комплекс "Patriot" и ракеты к нему.

Также ФРГ передала:

  • девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 7390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;
  • три беспилотных машины для разминирования;
  • 14 систем обнаружения дронов;
  • восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
  • восемь тягачей Zetros;
  • более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Как сообщалось, 8 декабря Германия объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи.

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