В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 14 декабря

В течение суток Силы обороны Украины отразили на Авдеевском направлении 36 атак российских захватчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 14 декабря.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Ездецкое, Поповка, Атинское Сумской области; Волчанск, Ветеринарное, Гурьев Казачок Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Спорное, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 19 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 — южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 11 безуспешных атак позиций наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Враг нанес авиационный удар в районе н.п. Крынки Херсонской области.

Украинские воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.