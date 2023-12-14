Глава Евросовета: Лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой
Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, сообщает Европейская правда.
Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", – написал Мишель в Twitter (X).
Открытие переговоров требует согласия всех лидеров ЕС, в том числе и Венгрии, которая, как известно, до последнего заявляла о сопротивлении такому решению.
Как сообщала "ЕвроПравда", в четверг утром ключевые лидеры попытались убедить Орбана в необходимости поддержки Украины. После этого венгерский лидер заявил, что не против вступления Украины в ЕС, но "не видит причин" для переговоров.
Пока не известно, каким образом удалось убедить Орбана снять блокаду.
Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку). Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.
Кроме переговоров о членстве, на заседании Европейского совета рассматривают еще три важных решения, связанные с Украиной.