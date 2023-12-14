Воздушные силы: Оккупанты запустили ударные беспилотники с юга
Вечером 14 декабря российские оккупанты запустили ударные БпЛА с юга Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
"Внимание! "Шахеды" из Херсонской в направлении Николаевской области!"
Предыстория:
- Россия 14 декабря 4 раза запускала истребители МиГ, в результате чего в Украине была объявлена воздушная тревога. Во время взлетов российских истребителей МиГ-31К 14 декабря были реальные пуски аэробалистических ракет и ложные цели, которые враг имитировал с помощью РЭБ, один "Кинжал" сбил ПВО в Киевской области.