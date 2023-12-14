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Воздушные силы: Оккупанты запустили ударные беспилотники с юга

Воздушные силы: Оккупанты запустили ударные беспилотники с юга
Фото: Telegram

Вечером 14 декабря российские оккупанты запустили ударные БпЛА с юга Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

"Внимание! "Шахеды" из Херсонской в направлении Николаевской области!"

Предыстория:

  • Россия 14 декабря 4 раза запускала истребители МиГ, в результате чего в Украине была объявлена воздушная тревога. Во время взлетов российских истребителей МиГ-31К 14 декабря были реальные пуски аэробалистических ракет и ложные цели, которые враг имитировал с помощью РЭБ, один "Кинжал" сбил ПВО в Киевской области.

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