Зеленский отреагировал на решение ЕС об открытии переговоров о вступлении Украины

Президент Владимир Зеленский назвал победой всей Европы решение Евросоюза об открытии переговоров о вступлении с Украиной, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter (X).

"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", – написал Зеленский, комментируя сообщение председателя Евросовета Шарля Мишеля об открытии переговоров.

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

"Есть решение об открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Я благодарю всех, кто работал ради этого решения, спасибо всем, кто помогал. Поздравляю каждого украинца и украинку. Поздравляю и всю Молдову, и тебя, Майя, лично. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу", – добавил он.

Как известно, Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Открытие переговоров требует согласия всех лидеров ЕС, в том числе и Венгрии, которая, как известно, до последнего заявляла о сопротивлении такому решению.

Как сообщала "ЕвроПравда", в четверг утром ключевые лидеры попытались убедить Орбана в необходимости поддержки Украины. После этого венгерский лидер заявил, что не против вступления Украины в ЕС, но "не видит причин" для переговоров.

Пока не известно, каким образом удалось убедить Орбана снять блокаду.

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку). Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Кроме переговоров о членстве, на заседании Европейского совета рассматривают еще три важных решения, связанные с Украиной.