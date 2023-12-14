Евросовет предоставил Грузии статус кандидата на членство в ЕС
Заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг поддержало рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает Европейская правда.
Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Европейский совет предоставил статус кандидата (на членство. – Ред.) Грузии", – написал Мишель в Twitter (X).
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили кратко прокомментировал решение.
"Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!" – написал он в Facebook.
Напомним, в отчете Еврокомиссии, в котором с Украиной и Молдовой рекомендовали открыть переговоры при определенных условиях, по Грузии исполнительный орган ЕС поддержал предоставление ей статуса кандидата – также с условиями.
В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.
Ранее стало известно, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.