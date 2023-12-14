Евросовет предоставил Грузии статус кандидата на членство в ЕС

Заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг поддержало рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Европейский совет предоставил статус кандидата (на членство. – Ред.) Грузии", – написал Мишель в Twitter (X).

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили кратко прокомментировал решение.

"Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!" – написал он в Facebook.

Напомним, в отчете Еврокомиссии, в котором с Украиной и Молдовой рекомендовали открыть переговоры при определенных условиях, по Грузии исполнительный орган ЕС поддержал предоставление ей статуса кандидата – также с условиями.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.