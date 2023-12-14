Орбан устроил демарш во время голосования за переговоры Украины с ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала во время голосования лидеров стран-членов Евросоюза за начало переговоров о членстве Украины в ЕС, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники.

Позже в своей соцсети Орбан обнародовал видео, в котором объяснил, почему не соглашается с началом переговоров.

"Мы ведем большую дискуссию по поводу членства Украины в Европейском Союзе. Позиция Венгрии четкая: Украина не готова вступать в переговоры о членстве в ЕС. Это абсолютно бессмысленное, нерациональное и неправильное решение начинать переговоры с Украиной в этих обстоятельствах. И Венгрия не изменит своей позиции. С другой стороны, 26 других стран настаивали на принятии этого решения. Поэтому Венгрия решила, что если 26 решат это сделать, они должны идти своим путем. Венгрия не хочет разделять это плохое решение" , — отметил он.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

Бывший премьер Бельгии, а ныне депутат Европарламента от этой страны Ги Верхофстадт отметил, что Орбан сделал свой выбор между Россией и свободой.

"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС… Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным. Выбор России вместо свободы… Дух 1956 года оставил венгерский режим навсегда!" , – написал Верхофстадт.

Orbán left the room when Ukraine’s European dream was supported by EU leaders… He is always more than happy to be in the room with Putin though. Choosing Russia over freedom… the spirit of 1956 had left the Hungarian regime for good ! https://t.co/fkfbJCrTAN — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 14, 2023

Как сообщалось, 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.