Кулеба прокомментировал решение Евросовета о начале переговоров с Украиной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Европейского совета поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщает Европейская правда.

Свою реакцию министр опубликовал в Instagram.

Кулеба процитировал одного из лидеров ЕС, который пообещал "не выходить из зала", пока не будет решения относительно переговоров с Украиной.

"И это лишь частично передает напряжение последней недели. Но именно такая решимость творит историю. И вера в победу", – подчеркнул он, поздравляя с "этим историческим днем".

"Сейчас мой телефон разрывается от звонков коллег-министров иностранных дел ЕС. И это еще одно доказательство, что ничто не остановит вступление Украины в ЕС, потому что такова логика истории и воля украинского народа. Я говорил, говорю, и всегда буду повторять это. А в Европе достаточно сил, которые понимают, что членство Украины в ЕС – это безопасность и процветание Европы", – считает Кулеба.

Ранее стало известно, что лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

По данным "ЕвроПравды", венгерский премьер Виктор Орбан вышел, когда лидеры ЕС принимали решение по Украине.