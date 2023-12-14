Санду поблагодарила лидеров ЕС за решение начать переговоры с Молдовой

Молдавский президент Майя Санду поблагодарила лидеров Европейского Союза за их решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой, сообщает Европейская правда.

Об этом Санду написала в Twitter (X).

По ее словам, после одобрения ЕС начала переговоров о вступлении "Молдова перевернула новую страницу".

"Сегодня мы чувствуем теплые объятия Европы. Спасибо за вашу поддержку и веру в наш путь. Мы преданы тяжелой работе, необходимой для того, чтобы стать членом ЕС. Молдова готова принять этот вызов", – добавила она.

В отдельной заметке Санду подчеркнула, что переговоры о вступлении Молдова начинает совместно с Украиной.

"Мы не были бы здесь сегодня без отважного сопротивления Украины против жестокого вторжения России. Давайте начнем этот путь вместе, чтобы построить более сильную, объединенную Европу", – подчеркнула президент.

В четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.