Курс валют НБУ на 15 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 14 декабря, снизился на 3 коп до 36.99 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 49 коп до 40.41 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 1 коп до 4.13 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 69 коп до 47.03 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 40 коп до 42.65 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 15 коп до 9.38 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.991300
|EUR
|Евро
|40.413000
|RUB
|Рубль
|0.413300
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.034400
|CHF
|Швейцарский франк
|42.651100
|PLN
|Польский злотый
|9.376000