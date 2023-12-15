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Курс валют НБУ на 15 декабря

Курс валют НБУ на 15 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 15 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 14 декабря, снизился на 3 коп до 36.99 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 49 коп до 40.41 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 1 коп до 4.13 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 69 коп до 47.03 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 40 коп до 42.65 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 15 коп до 9.38 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.991300 --0.033
EUR Евро 40.413000 +0.491
RUB Рубль 0.413300 +0.001
GBP Фунт стерлингов 47.034400 +0.687
CHF Швейцарский франк 42.651100 +0.395
PLN Польский злотый 9.376000 +0.15

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