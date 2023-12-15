В ISW проанализировали заявления Путина на пресс-конференции о войне с Украиной

Специалисты Института изучения войны проанализировали заявления Путина во время его пресс-конференции 14 декабря, сообщает Украинская правда.

Анализируя пресс-конференцию президента России Владимира Путина, ISW отмечают, что российский диктатор использовал мероприятие, чтобы обсудить свои цели в Украине, конкретные оперативно-тактические ситуации на фронте и конкретные беспокойства российских военнослужащих и добровольцев гораздо более публичным и длительным способом, чем в своих предыдущих заявлениях о войне с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Готовность Путина посвятить значительную часть своего выступления войне в Украине свидетельствует о росте его уверенности в том, что он может обращаться к российской общественности по этому вопросу, а это, в свою очередь, может свидетельствовать о его уверенности в перспективах России в Украине после относительно успешных российских оборонительных операций в западной части Запорожской области и ощутимых колебаний в поддержке Украины со стороны Запада.

Путин не предложил нового подхода к войне, не описал, как Россия намерена достичь победы в Украине, и не уточнил, как будет выглядеть российская победа.

"Многие заявления Путина от 14 декабря похожи на шаблонные заявления о российской войне в Украине, которые он сделал, например, во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны России почти год назад" , - говорят аналитики.

Также в отчете отмечают:

"Путин не описал, какие именно изменения в украинских Вооруженных силах будут составлять "демилитаризацию", хотя цель России почти наверняка заключается в том, чтобы лишить Украину средств для самозащиты и позволить России навязывать Украине свою волю силой, когда Кремль этого пожелает".

Его призывы к украинскому "нейтралитету" являются требованиями к Украине внести изменения в Конституцию, которая сейчас обязывает Украину стремиться к членству в НАТО, и взять на себя обязательство не вступать в НАТО или Европейский Союз.

Они являются частью более длинного перечня более широких российских целей за пределами Украины, которые включают постоянный мораторий на расширение НАТО, запрет на размещение западных ударных вооружений вблизи России, а также фактическое возвращение сил НАТО к уровню 1997 года.

Путин в очередной раз выразил свое нежелание участвовать в переговорах с Украиной и заявил, что мир будет только тогда, когда Россия достигнет своих максималистских целей.

ISW продолжает оценивать, что максималистские цели Путина равнозначны полной капитуляции Украины и Запада. Эти максималистские цели также не соответствуют интересам Украины и Запада.

Кроме того, Путин заявил, что группировка российских войск в Украине намного больше, чем признают даже российские официальные лица, вероятно, пытаясь одновременно снять постоянные опасения России относительно новой волны мобилизации и деморализовать Запад и Украину.

Ключевые выводы ISW за 14 декабря