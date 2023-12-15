ISW: Войска РФ продвигаются в районе Степного вблизи Авдеевки

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили продвижение вперед российских войск возле Авдеевки, сообщает Украинская правда.

Российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении 14 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря, показывают, что российские войска продвинулись чуть южнее железнодорожной линии, которая проходит к северо-западу от Степного (примерно 7 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продолжают тяжелые штурмы вблизи Степного и продвигаются вдоль железнодорожной линии в районе Степного.

Представитель украинской бригады, дислоцированной на Авдеевском направлении, предположил, что российские войска ведут особенно интенсивные обстрелы на участке между Степным и железнодорожной линией, и сообщил, что российские войска пытаются вывезти тела погибших в бою из этого района.

Также российские блогеры также утверждали, что оккупанты закрепляются на юго-восточных окраинах Авдеевки, в частности, вдоль улицы Колосова, хотя ISW не видел визуальных доказательств того, что российские войска действуют на улице Колосова или вблизи нее.

Украинский Генеральный штаб сообщал, что украинские силы отбили российские атаки возле самой Авдеевки, к востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки), к югу от Северного (5 км к западу от Авдеевки), а также возле Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).