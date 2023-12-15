ГПСУ о блокаде польской границы: есть положительная динамика

Польская сторона продолжает блокировать движение украинских грузовиков на трех направлениях, но есть положительная динамика увеличения пропуска в недавно разблокированном пункте "Ягодин".﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Наиболее непростой ситуация остается на границе с Польшей. Три направления: Рава-Русская, Краковец и Шегини продолжают блокироваться представителями польских перевозчиков и фермеров.

По состоянию на утро 15 декабря, по информации от польских пограничников, в очередях на этих трех направлениях находится в сторону Украины примерно 2600 грузовиков. Больше всего - напротив пункта пропуска "Шегини".

"Но могу сказать, что есть достаточно хорошая, положительная динамика по ПП "Ягодин". Как известно, его разблокировали 11 декабря. Постепенно с каждым днем грузопоток рос. И за вчерашний день это направление пересекло более 1200 грузовых транспортных средств в обе стороны. Больше - в направлении Украины.