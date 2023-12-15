Аргентина решила передать Украине два российских вертолета – СМИ

Правительство Аргентины решило передать Украине два вертолета Ми-171Е.﻿ Об этом пишет Pucara Defensa, сообщает Деловая столица.

Ранее Аргентина приобрела 2 вертолета Ми-171Е в России для транспортных миссий и поисково-спасательных операций в Антарктике. Планировали купить еще 3, но предварительное соглашение по этому поводу так и не реализовали.

Теперь от эксплуатации вертолетов решили отказаться — они не прошли очередную регламентную проверку: сначала из-за проблем со стороны России, а позже из-за введенных против нее санкций.

США предлагали Аргентине передать эту технику Украине, но прошлое правительство было против. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы стоимость вертолетов была рассчитана как скидка с первых платежей при покупке Аргентиной самолетов F-16 в США.

Ми-171Е имеют дополнительные топливные баки и могут летать на большие расстояния. Также — оборудованы грузовым краном, метеорологическим радаром и аварийными поплавками.