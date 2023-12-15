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Ночью ПВО уничтожила все "Шахеды", атаковавшие Украину – Воздушные силы

Ночью ПВО уничтожила все "Шахеды", атаковавшие Украину – Воздушные силы
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 15 декабря россияне нанесли очередной удар беспилотниками Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 14 "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Противник запустил ударные беспилотники из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край – РФ).

"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", – говорится в сообщении.

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