На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 45 атак – Генштаб

За минувшие сутки российские оккупанты атаковали Силы обороны на шести направлениях. Больше всего атак было на Авдеевском направлении – Силы обороны отразили 45 вражеских штурмов. Всего за сутки произошло 110 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 15 декабря.

Всего враг нанес 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ивановское, Андреевка, Торецк, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области; Преображенка Запорожской области; Дарьевка, Крынки, Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационные войска потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал".

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 состава боеприпасов противника.