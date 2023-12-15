ВСУ за сутки ликвидировали 1000 окупантов и уничтожили 38 бронемашин - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1090 российских окупантов, а также уничтожили 14 танков, 38 бронемашин, 11 артсистем, 20 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 343 890 (+1 090) человек,
- танков − 5 706 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 10 654 (+38) ед,
- артиллерийских систем − 8 099 (+11) ед,
- РСЗО − 920 (+0) ед,
- средств ПВО − 605 (+0) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 226 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 608 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 699 (+24) ед,
- специальной техники – 1 189 (+4) ед.