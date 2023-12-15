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ВСУ за сутки ликвидировали 1000 окупантов и уничтожили 38 бронемашин - Генштаб

ВСУ за сутки ликвидировали 1000 окупантов и уничтожили 38 бронемашин - Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1090 российских окупантов, а также уничтожили 14 танков, 38 бронемашин, 11 артсистем, 20 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 343 890 (+1 090) человек,
  • танков − 5 706 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 654 (+38) ед,
  • артиллерийских систем − 8 099 (+11) ед,
  • РСЗО − 920 (+0) ед,
  • средств ПВО − 605 (+0) ед,
  • самолетов − 324 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 226 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 1 608 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 699 (+24) ед,
  • специальной техники – 1 189 (+4) ед.

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