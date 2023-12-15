В Польше производители хотят запретить ввоз сахара из Украины

Объединение польских производителей сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с просьбой запретить импорт в Польшу украинского сахара, потому что это угроза для их бизнеса, сообщает Экономическая правда.

"В последние месяцы в Польше и других соседних с Украиной государствах наблюдалось существенное снижение цен на сахар, что ставит польскую индустрию в менее конкурентное положение, по сравнению со странами Западной Европы" , – заявляют в ассоциации.

Предприниматели требуют запретить импорт украинского сахара в Польшу, приводя пример Словакии и Венгрии, и считают, что решение ЕС об отмене квот для импорта сельскохозяйственной продукции Украины не должно продолжаться, когда истечет срок его действия в июне 2024 года.

Производители просят нового министра сельского хозяйства Чеслава Секерского запретить импорт украинского сахара и продвигать в Брюсселе отмену решения о неограниченном доступе украинской сельхозпродукции на рынок ЕС, вернув квоты, которые существовали ранее.

Представитель Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик в ответе на вопрос о потенциальном эмбарго сказал, что "не думает, что эмбарго является правильным решением" и вопрос нужно будет решать в переговорах с Украиной и Евросоюзом.

"Нам нужны хорошие, конструктивные переговоры с украинской стороной. В последнее время в наших отношениях было много плохих эмоций. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее в борьбе с Россией, но и должны мягко подчеркивать, что некоторые наши интересы нельзя ставить под угрозу" , – отметил он.

Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт на определенные виды продукции.