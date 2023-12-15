В ГПСУ объяснили, что предусматривает специальный пограничный режим

Согласно изменениям в пограничный режим, утвержденным недавно правительством, для пребывания в пограничной полосе шириной 5 километров от линии государственной границы теперь необходимо иметь разрешение органа Госпогранслужбы.﻿ Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Кабмин постановлением № 1292 от 7 декабря внес изменения в свое постановление от 27 июля 1998 № 1147 "О пограничном режиме".

Как растолковал Демченко, изменения предусматривают ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании, производстве работ и передвижении лиц в пограничной полосе (это участок местности шириной 5 километров от линии государственной границы).

Ограничения заключаются в том, что отныне граждане должны получить разрешение, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы, в соответствующем органе Государственной пограничной службы Украины (пограничный отряд соответствующего региона - ред.).

Это касается как физических так и юридических лиц. Разрешение физическим лицам в возрасте до 18 лет предоставляется по обращению одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или другого законного представителя.

Граждане Украины, которые намерены въезжать в пограничную полосу, должны подать в пограничный отряд перечень соответствующих документов для получения соответствующего разрешения или если планируют аннулировать такое разрешение.

Нормами законодательства определено, что орган Государственной пограничной службы не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения о предоставлении/признании недействительным разрешения и документов, прилагаемых к нему (перечень предусмотрен принятыми изменениями), принимает решение о предоставлении разрешения, об отказе в предоставлении разрешения или о признании предоставленного разрешения недействительным.

Важная ремарка: форма решения о предоставлении/отказе в предоставлении или признании разрешения недействительным будет установлена Министерством внутренних дел.

О принятом решении (разрешения, отказа или аннулирования разрешения) орган ГПСУ должен уведомить заявителя не позднее следующего рабочего дня после принятия решения (используя канал связи, указанный в обращении).

В контексте указанного пограничники говорят, что согласно части второй статьи 22 Закона Украины "О государственной границе Украины" в пограничную полосу не включаются населенные пункты и места массового отдыха населения.

В связи с этим, как пояснил "Украинской правде" Демченко, условно, если гражданин Украины приезжает на определенный курорт, расположенный в населенном пункте в пределах пограничной полосы (5 километров), разрешение ГПСУ ему не нужно. В то же время, если ему захочется посетить местность вне этого населенного пункта, разрешение пограничников ему будет крайне необходимым.

Отдельно Кабмин определил категорию лиц, которым разрешения на пребывание в пограничных полосах получать не нужно. В частности это:

- лица, которые въезжают в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу;

- водители грузовиков и лица, их сопровождающие, которые въезжают в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;

- лица, которой передвигаются транспортными средствами от одного до другого населенного пункта вблизи линии приграничья, дорогами, которые могут заходить за эту линию, при условии не останавливаться на таких участках;

- другие лица согласно определенному перечню (народные депутаты, представители органов местной власти и другие чиновники или правоохранители).

В ГПСУ отмечают: заодно, авиационные работы, строительство, вырубка деревьев и кустарников, водопользование, геологическое изучение, дорожные и другие исследования, гидротехнические, землеустроительные, мелиоративные, водолазные работы, видео-, кино- и фотосъемка местности, туристические путешествия и прыжки с парашютов и другая деятельность (предусмотренная п. 17 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 27 июля 1998 г. № 1147) в пределах пограничной полосы должна также проводиться с разрешения и после информирования соответственно органа Государственной пограничной службы перед непосредственным осуществлением такой деятельности.

То есть, если вам вдруг захочется прыгнуть с парашютом, погрузиться под воду, или "собрать гербарий" в пограничной полосе, вам нужно получить разрешение ГПСУ и предупредить пограничников о своей деятельности как минимум за 24 часа до этого.

По словам спикера ГПСУ, кроме этого, правительством установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь - шириной до 2 километров, которые предоставлены в постоянное пользование.

Что это значит: если вы житель пограничной полосы (5 километров), для въезда в свой населенный пункт - разрешение вам не нужно, только если вы конечно будете находиться исключительно в пределах населенного пункта. Но за пределами НП, если эта территория признана законодательством как предоставленная в постоянное пользование военным частям ГПСУ, там вы не имеете права ступать и приближаться к границе. На мирном участке границы эта полоса может быть 30-50 метров вдоль государственной границы, а в прилегающих территориях к РФ и Беларуси - до 2 километров.

Демченко добавил, что разрешительные документы после утверждения в МВД будут иметь стандартизированный вид и будут отличаться сроком действия, который будет указываться относительно различных случаев (если живешь в приграничном населенном пункте или решил единожды посетить пограничную зону - ред.)