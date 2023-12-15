В Белом доме отреагировали на заявления Путина о войне с Украиной

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что диктатор Владимир Путин на "прямой линии" 14 декабря еще раз подтвердил свою цель — завоевать Украину и подчинить ее народ. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Лига.net.

По его словам, Путин сказал, что "мир наступит только тогда, когда Россия достигнет своей цели".

"Мы все знаем, что это значит. Но я очень надеюсь, что те республиканцы в Палате представителей, которые в течение нескольких месяцев держали в заложниках важнейшую помощь Украине, услышали послание Путина громко и ясно" , — сказал Кирби.

Он отметил, что когда Конгресс отправляется на каникулы, украинцы продолжают отражать агрессию России, подвергаясь новым атакам с воздуха.

"И им придется столкнуться с еще большей смертью и разрушениями для своих семей и своей родины. Им нужна наша помощь. И это им нужно сейчас. Если этого недостаточно, чтобы тронуть вас или передумать, подумайте здесь о наших собственных интересах. Мы знаем, что то, что происходит в Украине, происходит не только с Украиной. Это не внешняя война. Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии" , — заявил представитель Белого дома.

Чиновник подчеркнул, что США не могут позволить себе не помогать Украине, а диктаторы продолжают действовать, если не расплачиваются за свою агрессию.