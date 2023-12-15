Украина получит от Всемирного банка $1,34 млрд помощи

Всемирный банк объявил в четверг, 14 декабря, о выделении 1,34 миллиарда долларов США дополнительной финансовой помощи для обеспечения предоставления критически важных государственных услуг на национальном и региональном уровнях в Украине, сообщает Укринформ.

"Этот пакет финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)" предусматривает дальнейшую поддержку выплаты пенсий пожилым людям, грантовую поддержку внутренне перемещенных лиц, выплату заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям" , - говорится в сообщении.

Пакет финансирования состоит из займа Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов США, подкрепленного кредитными средствами Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.

Пакет включает также грант в размере 190 млн. дол. США от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF); грант в размере 20 млн. дол. США от правительства Швейцарии; и грант в размере 50 млн. дол. США от правительства США.

Денежные средства будут перечислены правительству Украины после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение приемлемых расходов.