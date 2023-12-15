Япония добавила 57 российских компаний в санкционный список

Правительство Японии в пятницу, 15 декабря, ввело новые ограничительные меры в отношении России за ее войну против Украины, сообщает Укринформ.

Отмечается, что официальный Токио добавил в свой санкционный список еще 57 компаний из России и шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.

В целом, Япония наложила запрет на экспорт для 494 российских компаний, 27 белорусских и еще шести из других стран.

Токио уже заморозил ряд активов русских физических и юридических лиц, также запретил экспорт продуктов российским военным компаниям и экспорт строительных и инженерных услуг.

Новые санкции вступят в силу 22 декабря для российских компаний и 27 декабря – для других компаний.