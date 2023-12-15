Почти 70% украинцев на стороне Израиля в войне с ХАМАСом – опрос

Подавляющее большинство украинцев − 69% − симпатизируют Израилю в израильско-палестинском конфликте, и только 1% симпатизируют Палестине.﻿﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 ноября − 9 декабря, сообщает Украинская правда.

"﻿69% украинцев симпатизируют Израилю. Лишь 1% симпатизируют Палестине. В то же время 18% респондентов ответили, что они в одинаковой степени симпатизируют обеим сторонам. Остальные 12% не смогли определиться со своим мнением" , – отмечают в КМИС.

Сообщается, что во всех регионах большинство респондентов симпатизируют прежде всего Израилю (и не более 4% симпатизируют прежде всего Палестине).

КМИС также приводит для сравнения результаты опросов по этому же вопросу в США, Великобритании и России, которые были проведены в ноябре и октябре.

Отмечается, что украинские социологи специально использовали такие же формулировки для получения сравниваемых результатов. Российский Левада-центр имел подобные формулировки, но вместо опции "симпатизирую обеим сторонам" была опция "не симпатизирую ни одной стороне".

"По сравнению со всеми этими странами Украина − наиболее произраильская. В США видим преобладание тех, кто симпатизирует Израилю, но таких 38% (то есть меньше половины). И хотя только 11% симпатизируют Палестине, но значительная часть американцев симпатизируют обеим сторонам (28%) или "не смогли ответить на вопрос" (23%).

В Великобритании вообще доля тех, кто симпатизирует Израилю и Палестине, одинакова − по 19%. Зато по 31% или "симпатизируют обеим сторонам", или "затруднились ответить на вопрос" , – рассказали социологи.

При этом Россия − единственная из этих стран, где заметно больше симпатизируют Палестине (21%), а не Израилю (6%). Хотя большинство россиян (66%) вообще ответили, что не симпатизируют никому.

Исследование проходило 29 ноября − 9 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 031 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.