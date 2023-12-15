Китай завербовал бельгийского политика для раскола Запада – расследование

Китай более трех лет использовал бельгийского ультраправого политика Франка Крейельмана как агента разведки в рамках своих попыток влиять на решения стран Запада. Об этом стало известно из совместного расследования Financial Times, Spiegel и Le Monde, сообщает Европейская правда.

Журналисты получили от западного источника, занимающегося вопросами безопасности, текстовые сообщения, датированные с 2019-го по конец 2022 года.

Как свидетельствует расследование, офицер шпионского агентства Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая Даниэль Ву подталкивал бывшего бельгийского сенатора Франка Крейельмана влиять на дискуссии в Европе по различным вопросам – от притеснений демократии в Гонконге до преследования уйгуров в Синьцзяне.

Поскольку канцлер Германии Олаф Шольц собирался посетить Китай в конце 2022 года, Ву попросил Крейельмана убедить двух правых депутатов Европарламента публично заявить, что США и Великобритания подрывают европейскую энергетическую безопасность, однако никаких заявлений в итоге сделано не было.

"Наша цель – расколоть американо-европейские отношения" , – писал Ву Крейельману в текстовом сообщении.

По словам представителей разведки четырех западных стран, Ву работает в Чжэцзянском филиале МГБ. Западные разведки также отследили его деятельность в Польше и Румынии.

Во время одного из текстовых обменов, которые приводят издания, в 2021 году Ву сказал бельгийскому политику, что ему поручили "атаковать Адриана Ценца" – исследователя, который помог раскрыть, как Китай держит в неволе сотни тысяч представителей уйгурского меньшинства в своем отдаленном регионе Синьцзян.

Как свидетельствуют сообщения, Ву также попросил Крейельмана помочь сорвать конференцию на Тайване, и они обсудили возможность заплатить посреднику, чтобы тот повлиял на католического кардинала и предостерег его от политизации Covid-19, поскольку КНР оказалась под давлением из-за вируса, появившегося в Ухане.

Непонятно, как и когда Крейельман был завербован, отмечают авторы публикации. Его отношения с Ву, похоже, поддерживались дистанционно, за исключением поездки в курортный город на острове Хайнань Санья в 2019 году для встречи с куратором разведки, указывает FT.

Похоже, что Крейельман не имел особого успеха в выполнении задач, которые Ву ставил перед ним в текстах, говорится в материале, ведь в июне 2021 года, например, тот признался, что "безуспешно пытался противостоять" резолюции в бельгийском парламенте, которая объявила, что уйгуры находятся под угрозой геноцида.

Текстовые сообщения, доступ к которым получили издания, подробно раскрыли, как китайская разведка пытается манипулировать политическими дискуссиями во всем мире в пользу Пекина – проблема, на которую все чаще обращают внимание западные спецслужбы.

Операция МГБ в Европе высветила одну из определяющих черт китайского шпионажа – широкомасштабные операции влияния, направленные на формирование политических дискуссий, которые простираются от Оттавы до Лондона и Канберры. Вашингтон также неоднократно предупреждал о скрытых попытках Пекина вмешаться в выборы.

По словам одного из экс-сотрудников ЦРУ с опытом работы в Европе, оперативники МГБ, как правило, сосредотачиваются на вербовке политиков низшего ранга на континенте, "которые симпатизируют делу Китая или получают выгоду от китайской щедрости".