Лидеры ЕС одобрили новые санкции против РФ без канцлера Австрии – СМИ

Лидеры Европейского Союза в ночь на 15 декабря согласовали 12-й пакет санкций против России, говорится в коммюнике их саммита. Причем это произошло без премьера Австрии Карла Негаммера в зале. Об этом пишет Politico, сообщает Лига.Финансы.

Австрия пыталась заблокировать принятие 12-го пакета санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из списка международных спонсоров войны НАПК.

По словам дипломатических источников Politico, голосование за 12-й пакет санкций без Негаммера получилось случайным – канцлер вышел из комнаты, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Но его отсутствие при принятии решения напомнило момент, когда лидеры стран ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины – тогда из зала вышел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обещавший блокировать этот вопрос.

В октябре глава МИД Австрии Александр Шалленберг подверг критике черный список НАПК на встрече европейских министров в Киеве. А на протяжении последних недель официальные лица Австрии выражали свою обеспокоенность по поводу списка на встречах в Брюсселе. Raiffeisen Bank – единственная австрийская компания в этом списке.