НБУ инициирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро

Национальный банк в 2024 году планирует инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Экономическая правда.

14 декабря Европейский Совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Пышный подчеркнул, что целью Нацбанка является обеспечение достижения соответствия национальной системы регулирования и надзора в сфере финансовых услуг европейским нормам и стандартам через имплементацию соответствующего законодательства ЕС.

"Так, мы существенно продвинулись в совершенствовании законодательства для небанковского сектора и уже с начала следующего года начинается переходный период для страхового рынка, который в итоге должен привести нас к полному соответствию европейским стандартам регулирования и надзора" , - добавил он.

Также регулятор будет поддерживать высокий темп модернизации банковского законодательства. Сейчас у нас на очереди усовершенствование требований к структуре капитала банков, что дополнительно повысит надежность нашей банковской системы.