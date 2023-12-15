Президент Польши поздравил Украину и Молдову с открытием переговоров с ЕС

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину и Молдову с историческим решением лидеров ЕС начать с обоими государствами переговоры о вступлении, сообщает Европейская правда.

Дуда назвал решение Европейского совета об открытии переговоров историческим и отметил, что Польша всегда выступала за расширение Евросоюза.

"Многие не верили, что это возможно, когда мы начинали борьбу за открытие переговоров с Украиной. Поздравления Владимиру Зеленскому и Майе Санду!" , – написал он.

A historic decision by the European Council on opening accession negotiations with Ukraine and Moldova! Poland has always supported the enlargement process. Many didn’t believe when we started the fight to launch negotiations with Ukraine. Congratulations @ZelenskyyUa… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 15, 2023

Напомним, вечером 14 декабря лидеры ЕС приняли решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз, а Грузии – предоставить кандидатский статус.

Принятие этого решения до последнего было под вопросом из-за категорической позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Однако венгерский лидер сознательно вышел из зала перед голосованием, и таким образом это дало возможность остальным государствам ЕС одобрить этот вопрос. После Орбан продолжил выражать свое несогласие с началом переговоров с Украиной.