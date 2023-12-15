Президент Польши поздравил Украину и Молдову с открытием переговоров с ЕС
Президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину и Молдову с историческим решением лидеров ЕС начать с обоими государствами переговоры о вступлении, сообщает Европейская правда.
Дуда назвал решение Европейского совета об открытии переговоров историческим и отметил, что Польша всегда выступала за расширение Евросоюза.
"Многие не верили, что это возможно, когда мы начинали борьбу за открытие переговоров с Украиной. Поздравления Владимиру Зеленскому и Майе Санду!", – написал он.
Напомним, вечером 14 декабря лидеры ЕС приняли решение начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в Евросоюз, а Грузии – предоставить кандидатский статус.
Принятие этого решения до последнего было под вопросом из-за категорической позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Однако венгерский лидер сознательно вышел из зала перед голосованием, и таким образом это дало возможность остальным государствам ЕС одобрить этот вопрос. После Орбан продолжил выражать свое несогласие с началом переговоров с Украиной.