Президенты Венесуэлы и Гайаны договорились не применять силу

Лидеры Венесуэлы и Гайане заявили в четверг, что не будут применять силу друг против друга, и договорились создать совместную комиссию для разрешения территориального спора, сообщает Укринформ.

Позиции двух стран по отношению к региону Эссекибо, который принадлежит Гайане и за аннексию которого проголосовала Венесуэла, остаются расхожими. После однодневного саммита, состоявшегося на карибском острове Сент-Винсент и Гренадины, стороны подписали совместную декларацию и опубликовали итоги встречи, отметив, что спор должен быть разрешен Международным судом ООН.

В совместной декларации обе страны договорились "не угрожать и не применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах" и "воздерживаться, как словами, так и действиями, от эскалации любого конфликта или разногласий, возникающих в результате каких-либо противоречий между ними". Обе страны также договорились снова встретиться в Бразилии в последующие месяцы "для рассмотрения любого вопроса, имеющего последствия для спорной территории".

На пресс-конференции, которая предшествовала встрече, президент Гайаны Ирфаан Али заявил журналистам, что "Гаяна не собирается отступать от своих обязательств по обеспечению того, чтобы это дело было решено Международным судом ООН и чтобы результаты рассмотрения этого дела в Международном суде ООН уважали все" .

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о присоединении к Венесуэле части Гайаны. 7 декабря он приказал государственным нефтяным компаниям выдать лицензии на добычу в регионе Эссекибо полезных ископаемых и предложил Национальной ассамблее принять закон о присоединении региона в Венесуэлу.

Позже он объявил о создании "нового штата" в регионе Эссекибо, принадлежащем Гайане.