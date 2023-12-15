"Киевстар" продолжает восстанавливать мобильный интернет и стабилизировал связь в Киеве

По состоянию на утро 15 декабря абонентам мобильного оператора "Киевстар" доступны голосовая связь, в том числе - в международном роуминге и услуги "Домашнего Интернета", продолжается восстановление доступа к мобильному интернету.﻿ Об этом заявила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко, сообщает Экономическая правда.

"За минувшие сутки специалисты компании восстановили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве" , - отметила она.

Абонентам доступна голосовая связь, в том числе - в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета". Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины.

Сегодня компания планирует дальнейшее восстановление услуг передачи данных для абонентов.

"Сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии" , - добавила Леличенко.

О 100% работоспособности сервисов компания проинформирует по завершении всех стабилизационных мероприятий.