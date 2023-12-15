Великобритания ввела новые санкции в отношении Ирана

Великобритания ввела новый режим санкций против Ирана, которые вступили в силу в пятницу и предоставляют Лондону широкие полномочия для подрыва враждебной деятельности страны в Великобритании и во всем мире, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, санкции направлены против лиц, принимающих решения в Иране, и тех, кто выполняет его указания, а также включают новые ограничения на иранскую программу беспилотников и судоходство.

В координации с США первый пакет санкций направлен против руководителя иранского Корпуса стражей исламской революции и лиц, связанных с палестинскими террористическими группировками ХАМАС и "Исламский джихад".

Объявленный еще летом, режим санкций был разработан в ответ на беспрецедентные угрозы со стороны иранского режима, включая попытки подорвать мир и безопасность на всем Ближнем Востоке, а также заговоры с целью убийства людей на территории Великобритании.