Германия заказала для Украины производство почти 70 тысяч боеприпасов

Германия поставит Украине дополнительные 155-миллиметровые боеприпасы для защиты от российской агрессии. Бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил рамочное соглашение о производстве артиллерийских снарядов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно сообщению, французская оборонная компания поставит 68 тысяч фугасных снарядов для украинских вооруженных сил на сумму 278 млн евро. Государства-партнеры получат помощь в виде военной техники и материалов в рамках инициативы правительства Германии.

Боеприпасы калибра 155 миллиметров стреляют, к примеру, из самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000. Германия поставила Украине 14 самоходных гаубиц, которые хорошо зарекомендовали себя в боях. Кроме того, украинские экипажи проходят обучение в Германии.

Рамочное соглашение с производителем предполагает возможность производства и поставки до 350 тысяч снарядов. Другие страны также могут принять участие в проекте, поскольку он является частью инициативы ЕС по ускорению поставок, закупок и производства боеприпасов для Украины. Речь также идет об увеличении производства боеприпасов в Европе в долгосрочной перспективе, чтобы государства-члены ЕС могли пополнить свои запасы боеприпасов.