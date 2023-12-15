Лидеры ЕС верят в разблокировку 50 млрд евро для Украины в январе

Лидеры ЕС верят, что им все же удастся согласовать программу финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро включая голос Венгрии и это может произойти в январе 2024 года. Об этом заявили лидеры ряда стран в общении со СМИ перед вторым днем саммита ЕС, сообщает Европейская правда.

"Могу заверить вас, что Украина не останется без поддержки. Есть четкая политическая воля 26 стран предоставить эту помощь... и мы найдем решение" , – заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

Она отметила, что ЕС приоритетно будет пытаться все же одобрить помощь Украине по первоначальному замыслу как совместное решение, в том числе из-за того, что альтернативный путь процедурно сложнее.

"Я практически уверена, что на январь у нас будет решение, потому что 26 стран стран стран хотят этого" , – добавила она.

Премьер Бельгии Александр де Кроо считает, что для совместного решения "нужно еще несколько недель". "Но мы уже имеем сигнал для Украины: мы готовы вас поддержать, нам нужно продумать еще несколько деталей для решения" , – добавил он.

"Конечно, единство ценно для нас. Поэтому возможно лучше приложить больше усилий, чтобы это было решением всех (27) стран" , – прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа.

На вопрос, считает ли он реальным согласование помощи в январе 2024 года, Науседа ответил утвердительно.