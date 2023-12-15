Только 8% бизнеса положительно оценивают налоговое законодательство Украины

Лишь 8% бизнеса в Украине считают, что налоговая система страны является благоприятной для развития дела.﻿ Это показало ежегодное исследование "Налоговый индекс" от Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), сообщает Экономическая правда.

52% опрошенных оценили текущий налоговый режим в Украине как удовлетворительный, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% - что он способствовал развитию их бизнеса.

Интегральная оценка индекса снизилась до 2,85 балла из 5 возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости (2,97 балла в 2022 году).

В этом году самую низкую оценку среди факторов, влияющих на расчет индекса, получило качество налогового законодательства - 2,63 балла. В частности, 39% оценивают его негативно, и 52% - удовлетворительно.

По сравнению с прошлым годом снизилось количество тех, кто считает налоговое законодательство качественным - с 26% до текущих 9%. Наибольшее негативное влияние на качество законодательства, по мнению респондентов, имеют постоянные изменения, противоречия и неоднозначные положения и его сложность.

42% респондентов считают процедуру администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности обременительной. Этот фактор получил оценку 2,67 балла. Так же как и в прошлом году, 41% оценивают эту процедуру удовлетворительно.

Только 17% считают процедуру администрирования налогов легкой (20% в 2022 году). Больше всего респонденты жалуются на количество времени, потраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним, а также их непонятность.

Почти неизменной осталась оценка качества налогового обслуживания - 3,03 баллов.

Около половины респондентов, а именно 48% считают качество обслуживания удовлетворительным, 31% - довольны обслуживанием и 21% - не удовлетворены.

По отзывам 46% респондентов, им было легко сконтактировать с налоговой службой и только 16% было сложно это сделать. У 17% опрошенных компаний вопросы были решены удовлетворительным образом, у 63% - частично.

Оценка фискального давления получила наилучшее значение - 3,07 баллов. Впрочем, участники опроса сообщили об увеличении фискального давления по сравнению с прошлым годом.

Количество респондентов, которые не почувствовали никаких проявлений давления по отношению к своей компании остается низким - только 7% отметили отсутствие давления (для сравнения - 4% в 2022 году и 36% в 2021 году). Четверть опрошенных сообщают об ощутимом фискальном давлении, 40% - об умеренном.

Среди проявлений фискального давления бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами - об этом сообщают 64% опрошенных. Существенно возросло количество жалоб на необоснованные информационные запросы (55%) и искусственное блокирование налоговых накладных (41%). В прошлом году таких было 27% и 23% соответственно.

Среди опрошенных компаний 52% сообщают, что в 2023 году они сталкивались с проблемой блокировки НДС накладных, 21% - с несоблюдением сроков валютного контроля по ВЭД и применения пени. По 17% опрошенных сообщили о проблемах получения возмещения НДС и нарушения со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО).