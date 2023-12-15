Россию исключат из Дунайской комиссии по судоходству – Кулеба

Россия не позднее марта 2024 года потеряет членство в Дунайской комиссии в результате систематических обстрелов украинских портов на Дунае. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.

"Дунайская комиссия решила вчера, на своем 100-м юбилейном заседании под украинским председательством, что членство России несовместимо из-за ее ударов ракетами и беспилотниками по Нижнему Дунаю.

Россия должна покинуть комиссию до 29 февраля 2024 года, иначе члены комиссии больше не будут признавать свои обязательства перед Россией по Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае" , – сообщил он.

Кулеба добавил, что решение основывается также на решении комиссии, принятом 17 марта 2022 года, отклонить российские полномочия, запретить представителям РФ участие во всех встречах и исключить их из состава секретариата.

Дмитрий Кулеба назвал это очередным дипломатическим поражением России, которую за последнее время не переизбрали в исполнительные советы Международной морской организации, ЮНЕСКО и Организации по запрещению химического оружия, а перед тем ее представителя не избрали в Международный суд ООН.

"Благодарен членам Дунайской комиссии за этот смелый и принципиальный шаг" , – добавил он.

Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, основными целями деятельности которой являются обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств в соответствии с интересами и суверенными правами государств-участников Белградской конвенции.