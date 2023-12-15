Госдеп: Путин не сможет "пережить" Запад, но Конгресс должен это доказать

Российский президент Владимир Путин не сможет "пережить США или Запад", Конгресс США должен доказать, что эта ставка Путина была "ложной". Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Радио Свобода.

"Владимир Путин сделал ставку на то, что он сможет пережить Запад и что Запад ослабнет, перестанет поддерживать Украину, и что Россия все еще будет готова воевать, и он просто должен был пережить нас. Мы это говорили с самого начала, что это была его оценка.

Но я не верю в это. И потому я скажу, что со стороны этой администрации мы четко дали понять, что считаем эту ставку неправильной, и мы верим, что она не переживет Запад и не переживет Соединенные Штаты Америки. И теперь Конгресс Соединенных Штатов должен доказать, что эта ставка ошибочна" , – сказал он 14 декабря во время брифинга.

Миллер также обратил внимание, что президент Путин во время своей пресс-конференции подтвердил, что, несмотря на потери РФ и разрушение российской экономики, международную изоляцию России, его целые войны никоим образом не изменились.

"Он все еще хочет завоевать Украину, и ни от чего, что он преследовал, он не отказался, несмотря на то, что его армия была отвергнута от начальных целей, несмотря на то, как я уже сказал, они потерпели множество поражений на поле битвы. У него все те же военные цели, которые он имел с самого начала" , – добавил представитель Госдепа.

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