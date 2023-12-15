NYT: США призвали Израиль прекратить широкомасштабную кампанию в Газе

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал Израилю в четверг прекратить широкомасштабную наземную кампанию в секторе Газы и перейти к более целенаправленной фазе в войне против террористической группировки ХАМАС. Об этом The New York Times на условиях анонимности заявили четверо американских чиновников, сообщает Европейская правда.

По их словам, президент Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точной тактике в течение трех недель или вскоре после этого, о чем его советник по нацбезопасности сказал израильским чиновникам во время их встречи.

Они отметили, что США предлагают Израилю привлекать меньшие группы элитных сил, которые будут входить и выходить из населенных пунктов Газы, выполняя более точные миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, а также спасению заложников и разрушению туннелей.

Этой информации предшествовало заявление Байдена о том, что Израиль начинает терять международную поддержку из-за "неизбирательных бомбардировок" Газы, что является гораздо более жесткой оценкой, чем его предыдущие публичные высказывания, в которых он призывал к большей осторожности для защиты гражданского населения.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Салливан во время встречи с израильскими чиновниками говорил о возможном переходе к другой фазе "в ближайшем будущем", но отказался указать временные рамки.

В то же время офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал заявление, где он подчеркнул, что "Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока не достигнет всех своих целей".