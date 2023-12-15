40% бизнеса ожидает, что война закончится в 2025 году – опрос

Около 40% украинских компаний считают, что российско-украинская война закончится в 2025 году. Об этом свидетельствует декабрьский опрос Американской торговой палаты, сообщает Лига.Бизнес.

Респондентов – а это 108 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты – спросили, когда, по их мнению, закончится война. Относительное большинство ставит на 2025 год, но еще 24% верят в конец активных боевых действий уже в 2024 году.

Еще 17% считают, что война будет продолжаться еще пять лет, а остальные 19% ответов пришлось на варианты "затрудняюсь ответить", "зависит от поддержки союзников и действий Украины", 2026-2027 годы, "более чем через пять лет", "через 10 лет".

Несмотря на войну, 74% компаний-членов Американской торговой палаты смогли добиться запланированных финансовых результатов в 2023 году.

Опрос показал, что у бизнеса есть три главных ожидания от государства, которые могли бы существенно помочь компаниям. Это усиление армии и разминирование (24%), реальная и эффективная судебная реформа (23%), разрешение ситуации с логистикой на границах и морскими перевозками (20%).

Другие пожелания касаются смягчения валютных ограничений по репатриации дивидендов и процентов по внешним кредитам, стабильности и предсказуемости налогового законодательства, четкой и прозрачной процедуре бронирования работников от мобилизации, расширению страхового покрытия политических рисков.

Самый большой геополитический риск, кроме российской агрессии, для бизнеса – это будущие выборы в США, на это указали 69% респондентов.