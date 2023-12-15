Украина получит от Германии партию "зимней" гумпомощи на 6 млн евро

Федеральное министерство внутренних дел и МИД Германии предоставили комплексную гуманитарную помощь Украине на €6,1 миллиона, что является "самой большой логистической операцией в истории Федерального агентства технической помощи (THW)", говорится в совместном пресс-релизе по гуманитарной помощи Украине, сообщает Радио Свобода.

"С помощью зимнего защитного зонтика, который мы разместили над Украиной, мы помогаем людям пережить лютое холодное время года. Не только в виде систем противовоздушной обороны, но и генераторов, одеял, палаток и аккумуляторов. Вместе с THW мы предоставляем этой зимой следующие поставки помощи на сумму 6,1 миллионов евро, которые уже в пути" , - отметила министр иностранных дел Анналена Бербок.

По ее словам, "цель России, чтобы при минус 20 градусах в Украине замерзали водопроводы и люди гибли от холода".

Министр внутренних дел Нэнси Фазер в свою очередь отметила, что "Германия поддерживает народ Украины, которому война причиняет невероятные страдания".

"Мы хотим продолжать помогать там, где помощь больше всего нужна. Это гуманитарный императив. Мы привезли более 400 грузов помощи в Украину... Мы поддерживаем украинскую пожарную службу, службу спасения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Теперь мы доставим еще 500 электрогенераторов, обогреватели, жилые контейнеры… Это самая большая логистическая операция в истории THW" , - сказала глава МВД и поблагодарила многих волонтеров.

Транспортировка помощи осуществляется в координации с Федеральным ведомством гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий (BBK).

"Теперь THW готовится перевезти еще более 500 электрогенераторов общей стоимостью около 3,5 млн евро. Цель – помочь городам и общинам, особенно в прифронтовых районах. Для поддержки энергетической инфраструктуры в Украине THW уже приобрела более 1300 мощных генераторов (до 1250 кВА) и 20 аккумуляторных блоков. Более 800 электрогенераторов и 15 аккумуляторных блоков уже передано разным партнерам в Украине. Они используют их на тепловых электростанциях, насосных станциях, в больших пекарнях и больницах" , – говорится в отчете.

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