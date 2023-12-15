ЕС разморозил 5 млрд евро для Польши

Европейский союз согласился выделить Польше первый транш в размере 5 млрд евро из европейских фондов восстановления после пандемии, замороженных из-за проблем с верховенством права в стране. Об этом сообщили новый премьер-министр страны Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Лига.Финансы.

Фон дер Ляйен сказала, что Туск пообещал сделать верховенство права одним из приоритетов своего правительства и устранить все предостережения, высказанные в последние годы Судом Евросоюза и Еврокомиссией.

"Я также приветствую тот факт, что вы выступили с инициативой присоединения Польши к Европейской прокуратуре" , – сказала она.

Еврокомиссия согласилась выделить Польше первый транш в качестве аванса – на проекты по декарбонизации и борьбе с изменением климата. Выделение остальной части денег будет зависеть от прогресса Польши в выполнении критериев программы.

По словам министра регионального развития Польши Катажины Пелчинской-Наленч, на этом финансирование не заканчивается. Страна также подала заявку на 6,9 млрд евро в рамках программы экономического восстановления Next Generation EU, у Еврокомиссии есть два месяца на ее анализ и проверку.

"Наконец-то наши деньги сдвинулись с места. В этом году – 22 млрд злотых. Еще на 30 млрд уже подана заявка" , — говорится в Twitter Туска.

В целом польский план восстановления и устойчивости, финансируемый из европейских фондов, предусматривает получение 59,8 млрд евро (34,5 млрд евро в виде кредитов и 25,3 млрд евро в виде грантов) и охватывает 55 реформ и 56 инвестиций.