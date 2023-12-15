Зеленский во Львове почтил память павших украинских военных

Во время рабочей поездки во Львов президент Владимир Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в российско-украинской войне, сообщает Украинская правда.

Президент и руководство Офиса главы государства возложили цветы на могилы героев, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Это солдаты и сержанты, погибшие в боях с российскими оккупантами весной 2022 года и в начале 2023-го.

В частности, участники церемонии почтили память львовянина Максима Василькевича, который три года выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО на востоке Украины, а после полномасштабного вторжения РФ вернулся из-за границы и боролся с врагом в составе 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко; уроженца Рубежного Луганской области Алексея Лёна, который воевал в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила; мастера спорта международного класса по стрельбе из лука, младшего сержанта 24-й ОМБр Дмитрия Сидорука.

Зеленский также пообщался с матерью лейтенанта Павла Щербины, который был командиром отдельного гранатометного взвода, участвовал в освобождении Херсона, а затем воевал на Бахмутском направлении. Погиб 15 декабря 2022 года.

Лычаковское военное кладбище - территория воинских захоронений во Львове. С апреля 2022 года в его центральной части хоронят погибших в российско-украинской войне.