МИД: Решение о предоставлении Украине 50 млрд евро "принципиально принято"

Министерство иностранных дел Украины заявило о достижении на саммите ЕС принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы, сообщает Европейская правда.

В МИД заявили, что принципиальное решение по 50 млрд евро является "четким сигналом, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится".

"Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование" , – отметили в ведомстве.

В МИД уточнили, что 50 млрд евро, которые будут выделены Евросоюзом для Украины, будут направляться, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС.

Также в МИД приветствовали согласование 12-го пакета санкций ЕС на саммите и обязательства Евросоюза и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины, в частности через Европейский фонд мира (EPF) и Миссию военной помощи, а также через двустороннюю помощь государств-членов.