ЕБРР выделит Украине 150 млн евро в поддержку энергетической безопасности – премьер
Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашения о предоставлении 150 млн евро для поддержки НЭК "Укрэнерго" для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Укринформ.
"Это весомый вклад партнеров в украинскую энергетическую безопасность и стабильное энергопитание украинских потребителей", - подчеркнул Премьер-министр.
Он отметил, что в сотрудничестве с ЕБРР также реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей.
"Благодарны ЕБРР, лично госпожа президенту Одиль Рено-Бассо и всем нашим партнерам за поддержку энергетического сектора Украины", - отметил Премьер-министр Украины.