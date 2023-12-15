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ЕБРР выделит Украине 150 млн евро в поддержку энергетической безопасности – премьер

ЕБРР выделит Украине 150 млн евро в поддержку энергетической безопасности – премьер
Фото: Pixabay

Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашения о предоставлении 150 млн евро для поддержки НЭК "Укрэнерго" для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Укринформ.

"Это весомый вклад партнеров в украинскую энергетическую безопасность и стабильное энергопитание украинских потребителей", - подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что в сотрудничестве с ЕБРР также реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей.

"Благодарны ЕБРР, лично госпожа президенту Одиль Рено-Бассо и всем нашим партнерам за поддержку энергетического сектора Украины", - отметил Премьер-министр Украины.

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