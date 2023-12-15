Российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону: ранены два человека

15 декабря российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону - попали в Днепровский район города. Ранения получили двое мирных жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, "скорая" доставила в больницу двух пострадавших. На момент обстрела они находились в собственных домах.

У 78-летней херсонки диагностировали взрывную травму и контузию. Женщина 63 лет получила перелом предплечья и ушиб челюсти.

Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им помощь.

Что предшествовало: Россия 14 декабря также обстреляла Херсон, центральную его часть. Погиб мужчина.