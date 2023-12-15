В ГУР отреагировали на заявление Путина о количестве российских солдат в Украине

Украинская военная разведка уверяет, что российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции завысил количество военных на фронте: не 617 тысяч, а около 450 тысяч человек воюют против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости" 15 декабря.

"Враг подает искаженные данные, чтобы вызвать информационное давление на нашу страну, возможно, продолжить пугать кого-то за рубежом и дополнительно мотивировать свое и без того зазомбированное население.

Это не единственная ложь, которая вчера (14 декабря – ред.) звучала из уст российского диктатора. В принципе, каждый раз, когда он там открывал рот, он врал. Но вместе с тем российский диктатор вчера признался в целом ряде военных преступлений и собственно заявил, что намерен их продолжать.

Относительно цифры группировки – сейчас более 450 тысяч (оккупантов воюет против Украины – ред.). Не та цифра, которую вчера озвучил человек, похожий на Путина. Разве что он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла получиться другая цифра. В целом – это пропаганда".

Юсов также поддержал мнение руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что по состоянию на сейчас в Кремле не имеют планов вести войну в 2025 году. Но добавил, что по итогам 2024 года планы РФ могут быть скорректированы.

Юсов убежден, что для России был бы нежелательным сценарий продолжать войну дольше, потому что уже в следующем году влияние санкций станет более ощутимым.

Этому предшествовало: 14 декабря российский диктатор Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что на фронте в Украине находятся якобы 617 тысяч российских военных, из них 244 тысяч мобилизованных. Всего, по словам Путина, привлечено 300 тысяч мобилизованных и 486 тысяч "добровольцев".