Зеленский обратился к чиновникам и призвал работать на победу Украины

Президент Владимир Зеленский обратился к украинским чиновникам с призывом больше работать над победой Украины. Он заявил, что теперь более тщательно будет контролировать ситуации в областях и общинах, сообщает РБК-Украина.

Об этом президент заявил на заседании Конгресса украинских общин.

По его словам, он планирует уделить максимальное внимание ситуации на местах в разных областях и общинах. Президент подчеркнул, что жизнь государства и людей является той жизнью, которую необходимо защищать от агрессии РФ.

"И если кто-то на какой-то должности, будь то в государственной службе или в органах местного самоуправления, считает что война она где-то там, а он может заниматься другим приоритетным вопросом - это большая ошибка, которую нужно исправить и которую мы исправим. Считаю что мы все должны быть взрослыми и понимать, чем мы занимаемся на местах и что нет обособленных общин" , - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что из-за вопросов войны и евроинтеграции Украины много времени не обращал внимание именно на ситуацию в областях. Однако он заявил, что теперь это изменится.

"Поэтому буду обращать, но прошу вас не давать мне возможности тратить время на такую деятельность. Все же хочется, чтобы все было сделано для нашей победы... Очень вас прошу не отвлекать нас от войны, это большая просьба, не ко всем, но есть именно такие люди. Главная задача - оборона нашего государства. Если кто-то не знает, что происходит на фронте и забыл кто наш сосед - я хочу напомнить оборона на первом месте, люди этого не забудут. Поэтому защита - обязанность каждого" , - подчеркнул он.

Дела о коррупции среди нардепов

Напомним, этой новости предшествовало то, что НАБУ и САП поймали действующего народного депутата Украины Андрея Одарченко на попытке подкупить председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафе Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к нардепу Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

Позже Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО. Недавно нардеп заявил, что он был избит в следственном изоляторе, но полиция не подтвердила этот факт.