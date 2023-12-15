Финляндия будет расследовать вероятные преступления боевика Петровского в Украине

Генеральная прокуратура Финляндии инициировала предварительное расследование в отношении вероятных военных преступлений, совершенных в Украине бывшим командиром неонацистской группы "Русич" Яном Петровским, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Yle.

В финской прокуратуре указали, что преступления, в совершении которых подозревают Петровского, происходили до полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Речь идет об обращении с ранеными и пленными украинскими военнослужащими.

Предварительное расследование будет происходить в Финляндии, поскольку ее суд запретил экстрадицию подозреваемого в Украину. Финские власти могут расследовать преступления, совершенные в Украине, по принципу универсальной юрисдикции.

Предварительное расследование осуществляет Центральная уголовная полиция Финляндии, уточняет Yle.

Об аресте в Финляндии Петровского финские СМИ сообщили 25 августа. Но финский Верховный суд на прошлой неделе постановил, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину, потому что на него там якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Петровского внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого его руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

Офис генерального прокурора Украины подготовил материалы для экстрадиции Петровского. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".