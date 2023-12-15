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В российском Курске раздаются взрывы: губернатор сообщает о БпЛА

В российском Курске раздаются взрывы: губернатор сообщает о БпЛА
Фото: Скриншот

Губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском ПВО вроде бы сбило 4 беспилотника, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, российский Минобороны, местные паблики.

Старовойт пишет, что в небе над городом работает ПВО, призывает россиян сохранять спокойствие.

Минобороны РФ сообщило, что якобы в 18:40 "очередными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата".

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