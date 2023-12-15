В российском Курске раздаются взрывы: губернатор сообщает о БпЛА
Губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что в небе над Курском ПВО вроде бы сбило 4 беспилотника, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, российский Минобороны, местные паблики.
Старовойт пишет, что в небе над городом работает ПВО, призывает россиян сохранять спокойствие.
Минобороны РФ сообщило, что якобы в 18:40 "очередными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата".